Артемия Останина обвинили в создании преступного сообщества

Стендап-комик выступил с представлением, которое, по версии следствия, содержало оскорбительные для религиозных чувств граждан и демонстрирующие явное неуважение к обществу высказывания

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Гособвинение инкриминировало стендап-комику Артемию Останину (внесен в перечень террористов и экстремистов) создание организованной преступной группы. Это следует из обвинительного заключения, оглашенного прокурором в Мещанском районном суде Москвы.

"Преследуя цель побудить общественность к широкому обсуждению его деятельности, обвиняемый Останин сформировал преступный умысел на совершение публичных действий, отражающих явное неуважение к обществу путем оскорбления религиозных чувств верующих, для чего создал организованную преступную группу", - огласила текст заключения прокурор. В ходе его оглашения стало известно, что другие участники данной преступной группы не установлены.

19 января в суде также выступили свидетели. Среди них были руководители клуба Stand-up Brothers, которые рассказали о том, что в заведении существуют запрещенные для артистов темы. По словам свидетеля, к этим темам относятся политика, религия и СВО.

Ранее Останину были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса: о публичных действиях, демонстрирующих явное неуважение к обществу и направленных на оскорбление чувств верующих, (часть 1 статьи 148), а также о разжигании ненависти и унижении человеческого достоинства (пункт "в" части 2 статьи 282). На прошлой неделе ему был продлен срок содержания под стражей.

Согласно материалам уголовного дела, обвинение предъявлено Останину по двум публичным инцидентам, произошедшим в марте 2025 года. В ходе расследования было установлено, что 7 марта в клубе на Садовой-Черногрязской улице в Москве стендап-комик выступил с юмористическим представлением, которое, по версии следствия, содержало оскорбительные для религиозных чувств граждан и демонстрирующие явное неуважение к обществу высказывания. Позже запись этого выступления была распространена в интернете.

Кроме того, как утверждает обвинение, 15 марта в другом своем публичном выступлении в Москве Останин допустил враждебные комментарии в адрес людей с ограниченными возможностями здоровья, получивших увечья. Его действия квалифицированы как направленные на унижение человеческого достоинства и сопровождавшиеся угрозой применения насилия. Запись этого выступления также была опубликована в интернете.