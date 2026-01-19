РФ выразила соболезнования родным и близким жертв крушения поездов в Испании

Москва передает слова поддержки и утешения семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим

© Pablo Blazquez Dominguez/ Getty Images

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Россия выразила соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы в Испании, произошедшей из-за столкновения пассажирских поездов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в Москве выражают искренние соболезнования народу Испании, а также семьям и близким жертв трагедии, случившейся 18 января в населенном пункте Адамус в результате столкновения двух скоростных пассажирских поездов. Российская сторона также передала слова поддержки и утешения семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее агентство EFE сообщало о 39 погибших. По данным агентства Europa Press, в результате схода с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании пострадали как минимум 152 человека.