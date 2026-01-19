El Mundo: расследование ж/д аварии в Испании сосредоточили на состоянии путей

Технические эксперты утверждают, что дефект сварки мог привести к разрыву пути вследствие интенсивного движения и погодных условий

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Расследование железнодорожной катастрофы в Испании сфокусировано на состоянии путей на участке Мадрид - Андалусия как возможной причине катастрофы. Об этом сообщила газета El Mundo.

По ее версии, специалисты сосредоточили расследование на дефекте сварки рельса как на вероятной причине схода с рельсов поезда компании Iryo, который затем столкнулся с другим составом. Технические эксперты утверждают, что дефект сварки мог привести к разрыву пути вследствие интенсивного движения и погодных условий.