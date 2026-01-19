ABC: число жертв ж/д аварии в Испании возросло до 41

До этого сообщалось о 39 жертвах

© Pablo Blazquez Dominguez/ Getty Images

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании выросло до 41. Об этом сообщила газета ABC.

Ранее сообщалось о 39 жертвах.

ЧП произошло вечером 18 января в районе населенного пункта Адамус (автономное сообщество Андалусия). Следовавший из Малаги в Мадрид поезд компании Iryo, перевозивший около 300 человек, сошел с рельсов и выехал на соседние пути, по которым шел состав железнодорожного оператора Renfe, направлявшийся из Мадрида в Уэльву. Второй поезд также сошел с рельсов. Причины случившегося пока неизвестны, ведется расследование.