Троих воспитателей израильского детсада, где погибли дети, задержали для допроса

Портал Ynet сообщает, что власти Иерусалима издали приказ о закрытии детского сада

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 января. /ТАСС/. Полиция задержала для допроса троих воспитателей детского сада в Иерусалиме, где в результате предполагаемого отравления умерли два младенца в возрасте трех и четырех месяцев и пострадали еще 53 ребенка. Об этом сообщила полицейская пресс-служба.

"Следователи находятся на месте происшествия и проводят все необходимые следственные действия для обнаружения улик и выяснения обстоятельств. Трое воспитателей, находившихся в детском саду во время инцидента, задержаны для допроса", - говорится в заявлении полицейской пресс-службы.

Портал Ynet сообщает, что власти Иерусалима издали приказ о закрытии детского сада. По его данным, "есть свидетельства ужасающей переполненности" детсада, включая "сон детей в чуланах, коридорах и туалетах". Жители дома рассказали порталу, что нелегальное учреждение работало не менее 30 лет.

Министерство образования заявило, что речь идет об "очень серьезном инциденте, который находится на стадии расследования". "Согласно предварительной информации, это частный детский сад, который работал без лицензии на подобную деятельность, как того требует закон", а "исправность обогревательных приборов не контролировалась", говорится в заявлении ведомства, которое цитирует гостелерадиокомпания Kan. По ее данным, частный детский сад был расположен в пятикомнатной квартире на третьем этаже многоэтажного здания в иерусалимском районе Ромема.

Гостелерадиокомпания Kan отмечает, что после инцидента "стали известны ужасные условия содержания детей" в этом детском саду, в частности, "были задокументированы случаи, когда младенец спал под унитазом в переполненной ванной комнате". По данным гостелерадиокомпании, двое умерших малышей находились в отдельном от остальных детей помещении. Kan сообщает, что на первом этаже того же здания находится еще один детский сад.

Причины отравления

Пожарно-спасательная служба заявила, что изначальное подозрение на наличие опасных веществ на территории детского сада, где умерли дети, исключено, но возможность отравления угарным газом от отопительного оборудования "еще расследуется", указывает Kan. Газета The Jerusalem Post в свою очередь утверждает со ссылкой на находившегося на месте инспектора Министерства по защите окружающей среды Израиля что, "утечки газа не было". "Вероятно, причиной отравления стали продукты питания", - цитирует газета заявление своего собеседника.