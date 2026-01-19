Прокуратура выявила зарубежные счета у депутатов Псковского областного собрания

Ведомство направило в парламент представление о досрочном прекращении полномочий этих депутатов

ПСКОВ, 19 января. /ТАСС/. Прокуратура Псковской области в ходе плановой проверки выявила наличие счетов в иностранных банках у двух депутатов Псковского областного собрания - Олега Брячака и Владимира Панченко. В связи с этим ведомство направило в региональный парламент представление о досрочном прекращении полномочий этих депутатов, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

"Сотрудники прокуратуры Псковской области установили факты наличия иностранных счетов у Олега Брячака и Владимира Панченко в ходе плановой проверки деклараций депутатов Псковского областного Собрания. В связи с этим направлено представление прокуратуры Псковской области в адрес регионального парламента о досрочном прекращении полномочий депутатов. Согласно закону о статусе депутата Псковского областного собрания депутатов, парламентарии не могут иметь иностранных счетов", - сказала собеседница агентства.

Олег Брячак является руководителем фракции "Справедливая Россия" в региональном парламенте, а также входит в состав комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию и является членом двух комиссий: по противодействию коррупции, а также по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами областного собрания. Владимир Панченко - депутат от КПРФ, в региональном парламенте он является членом комитета по законодательству и местному самоуправлению, а также входит в состав комиссии по противодействию коррупции. Оба парламентария были избраны по единому избирательному округу.