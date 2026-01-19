Экс-главу нотариальной палаты Дагестана осудили за подделку документов

Мужчину приговорили к семи месяцам ограничения свободы

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Бывший руководитель нотариальной палаты Республики Дагестан осужден на семь месяцев ограничения свободы Ленинским судом Махачкалы за подделку официальных документов. Об этом сообщили в региональной пресс-службе судов общей юрисдикции.

"В 2009 году подсудимый воспользовался заведомо поддельными документами о прохождении с октября 2007 годовой стажировки у своего отца, президента нотариальной палаты Дагестана. Цель - быть допущенным к экзамену на получение права заниматься нотариальной деятельностью. С 1998 по 2009 год мужчина занимал различные должности в республиканском МВД. Так как со стажерами заключается обязательный трудовой договор, он не мог одновременно осуществлять трудовую деятельность в двух местах, проходя службу в органах МВД. В дальнейшем фальсифицированные документы он передал в комиссию по проведению конкурса на замещение вакантной должности нотариуса Махачкалинского нотариального округа", - пояснили в пресс-службе.

На основании представленных бумаг в 2011 году осужденный получил лицензию частного нотариуса, а в 2018-м - президента нотариальной палаты РД. Суд признал мужчину виновным и приговорил к семи месяцам ограничения свободы. Также ему назначен ряд ограничений.