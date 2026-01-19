Близ развалин Аспендоса произошел лесной пожар

Зона возгорания остается небольшой, но есть риск распространения огня из-за сильного ветра

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 19 января. /ТАСС/. Лесной пожар вспыхнул в провинции Анталья недалеко от развалин античного театра Аспендос.

Как сообщает телеканал TRT, огнем охвачен один из гористых районов в уезде Серик в 30 км от самого города Анталья и в 12 км от ближайших крупных гостиниц.

В районе ЧП работают пожарные расчеты. Зона возгорания остается небольшой, но есть риск распространения огня из-за сильного ветра, скорость которого достигает 42 км/ч. Причины пожара пока не установлены. Пострадавших на данный момент нет.