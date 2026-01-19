На Урале в ДТП с тремя грузовиками погиб человек

Движение на участке дороги, где произошла авария, организовали в одну полосу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. В Камышловском районе Свердловской области столкнулись три грузовых автомобиля. Авария произошла на 144-м км автодороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень, один человек погиб. Движение на данном участке дороги организовано в одну полосу, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"19 января на 144-м км автодороги Р-351 Екатеринбург - Тюмень в Камышловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения грузовых автомобилей Peugeot Boxer, Sany и MAN водитель автомобиля MAN скончался на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.

Движение на указанном участке дороги сейчас организовано в одну полосу. Для проведения всех необходимых мероприятий на место ДТП прибыли экипажи ДПС, следственно-оперативная группа и другие службы, проводится расследование для установления всех обстоятельств произошедшего и личностей участников.