В Правобережном районе Северной Осетии ввели режим повышенной готовности

Причиной стало повреждения многоквартирного дома при падении обломков сбитого БПЛА

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 января. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Правобережном районе Северной Осетии из-за повреждения многоквартирного дома в результате падения обломков сбитого БПЛА. Об этом сообщил глава района Казбек Мрикаев в своем Telegram-канале.

"Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям районной администрации в Правобережном районе введен режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Временным жильем обеспечена одна обратившаяся семья. Остальные остаются в своих квартирах по собственному желанию.

Ранее в результате падения обломков БПЛА на многоквартирный дом в Беслане пострадали три человека: двое детей и один взрослый. Угрозы жизни людей нет. Были эвакуированы 70 человек, для них в школе №6 Беслана был развернут пункт временного размещения и организовано питание. Глава республики Сергей Меняйло поручил восстановить пострадавшее жилье до первоначального состояния в кратчайшие сроки. По данным первого вице-премьера региона Георгия Атарова, дом восстановят в течение 10 дней.