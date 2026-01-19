Бастрыкин поручил завести дело после избиения школьницы сверстницами в Адыгее

По факту избиения назначили судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой будет установлена степень тяжести вреда здоровью

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 19 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК возбудить уголовное дело после избиения 14-летней школьницы группой сверстниц в Майкопе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее со ссылкой на МВД по Республике Адыгея сообщалось, что школьница госпитализирована в Майкопе после избиения пятью сверстницами, полиция проводит проверку. Участницы конфликта установлены.

"В медиапространстве активно обсуждается информация о том, что 15 января в Майкопе около одной из школ жестоко избили 14-летнюю школьницу. Нападавшие - группа девочек в возрасте 14-16 лет, пострадавшая госпитализирована. Мать девочки обращается к председателю СК России с просьбой обратить внимание на ситуацию, опасаясь, что виновные из-за родственных связей могут избежать ответственности. Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил ГСУ СК России возбудить уголовное дело и представить доклад о результатах расследования", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что руководству управления кадров центрального аппарата СК дано указание организовать служебную проверку в связи с озвученными в обращении фактами.

Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах республики, по факту избиения назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена степень тяжести вреда здоровью.