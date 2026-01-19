ВСУ выпустили более 210 тыс. боеприпасов по ДНР с февраля 2022 года

За это время погибли 5 520 мирных жителей, в том числе 159 детей

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины выпустили более 210 тыс. боеприпасов различного калибра по территории Донецкой Народной Республики за период с 17 февраля 2022 года по 19 января 2026 года. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"За 1 432 дня эскалации управлением по вопросам документирования военных преступлений Украины зафиксировано 45 405 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения - 42 629. Всего противником выпущено 210 352 боеприпаса различного калибра", - сказано в сообщении.

В управлении уточнили, что украинские войска выпустили 43 ракеты ОТРК "Точка-У", 721 ракету РСЗО HIMARS, 1 бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB), 2 ракеты MGM-140 ATACMS, 49 ракет РСЗО БМ-30 "Смерчь", 315 ракет РСЗО БМ-27 "Ураган", 18 387 ракет РСЗО (122 мм) и 70 646 снарядов калибром 155 мм, в том числе 4 200 с кассетной боевой частью.

По данным управления, за указанный период погибли 5 520 гражданских лиц, в том числе 159 детей.

"Ранения различной степени тяжести получили 8 617 гражданских лиц, в том числе 574 ребенка. Зарегистрировано 192 случая подрыва гражданских лиц, в том числе 12 детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались", - сообщили в управлении.