В Москве из-за конфликта на Люблинской улице пострадал человек

Как отметили в пресс-службе столичного МВД, несколько человек задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Конфликт произошел между группой людей на Люблинской улице в Москве, в результате один из участников получил травмы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"Сегодня вечером в службу 102 поступило сообщение о нарушении общественного порядка на улице Люблинская. <...> Предварительно установлено, что между группой граждан произошел конфликт в ходе которого одному из его участников были причинены телесные повреждения. Пострадавший обратился за помощью к медикам", - говорится в сообщении.

Как добавили в пресс-службе, несколько человек задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства. Устанавливаются другие участники конфликта. Проводится проверка.