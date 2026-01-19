CBS: в Мичигане более 100 автомобилей попали в ДТП из-за гололеда

Несколько человек пострадали

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 20 января. /ТАСС/. Более 100 машин столкнулись на автомагистрали в американском штате Мичиган из-за гололеда и снегопада, пострадали от 9 до 12 человек. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на полицию штата.

По их информации, ни одно из столкновений не привело к смертельному исходу. Автомагистраль закрыта на несколько часов для уборки снега и льда. В полиции отметили, что в аварии были повреждены от 30 до 40 грузовиков.