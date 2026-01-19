ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Запорожской области произошли взрывы

В подконтрольной Киеву части региона действует режим воздушной тревоги
Редакция сайта ТАСС
22:04

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Взрывы произошли в контролируемой властями Украины части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров.

В настоящее время в подконтрольной украинским властям части региона действует режим воздушной тревоги. В красной зоне остаются Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. Сирены зазвучали также в Кировоградской и Николаевской областях. 

