В Запорожской области произошли взрывы

В подконтрольной Киеву части региона действует режим воздушной тревоги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Взрывы произошли в контролируемой властями Украины части Запорожской области. Об этом сообщил глава подчиняющейся Киеву областной администрации Иван Федоров.

В настоящее время в подконтрольной украинским властям части региона действует режим воздушной тревоги. В красной зоне остаются Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области. Сирены зазвучали также в Кировоградской и Николаевской областях.