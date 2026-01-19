У Северных Курил произошло ощущаемое землетрясение магнитудой 5

Эпицентр сейсмособытия располагался в 107 км восточнее Северо-Курильска

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали у побережья Курильских островов Сахалинской области землетрясение магнитудой 5. Сейсмособытие могли ощутить жители Северо-Курильска, сообщили на сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

"Магнитуды: 5,0. <...> Могли ощутить до 3-4 баллов в Северо-Курильске", - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения располагался в 107 км восточнее Северо-Курильска, на глубине 47 км.