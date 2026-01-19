ТАСС: зарезавший двух гражданок РФ в Индии россиянин употреблял наркотики

Алексей Леонов также несколько лет нелегально находился в стране с просроченной визой, сообщили в кругу знакомых фигуранта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Гражданин РФ Алексей Леонов, нанесший смертельные ножевые ранения двум россиянкам в индийском южном штате Гоа и позднее арестованный, употреблял наркотические вещества и несколько лет нелегально находился в стране с просроченной визой. Об этом ТАСС сообщили в кругу знакомых фигуранта.

"Алексей последние несколько лет никуда не выезжал из Индии, где незаконно находился из-за просроченной визы. Уже в начале этого туристического сезона в индийском штате Гоа, начавшегося в ноябре 2025 года, он перебрал с наркотическими веществами, отчего с ним практически невозможно стало общаться", - сказал собеседник агентства.

Россиянин был задержан по подозрению в убийстве двух российских соотечественниц. Его поместили в центральную тюрьму в Гоа. Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Согласно индийскому законодательству, по ней предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы либо смертной казни через повешение. Кроме того, между Россией и Индией действует договор об экстрадиции, по которому может быть предоставлена возможность отбывать наказание на территории РФ.

18 января источник в индийских правоохранительных органах сообщал ТАСС, что россиянин Алексей Леонов 1996 года рождения, нелегально проживавший в индийском штате Гоа, признался в убийстве третьей женщины, гражданки Индии, но его показания проверяются. Выясняются обстоятельства произошедшего. Установлено, что Леонов нелегально проживал в Гоа без действующей визы.