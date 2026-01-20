В Киеве произошла серия взрывов

В нескольких областях Украины звучит воздушная тревога

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Несколько взрывов произошли в столице Украины. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Позже еще о нескольких взрывах сообщило украинское издание "Фокус".

Подробности не приводятся.

В Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

В новость внесены изменения (03:40 мск) - добавлена информация о новых взрывах.