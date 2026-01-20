В Хабаровском крае в ДТП с автобусом и грузовиком пострадал человек

Предварительно, пассажиры автобуса не пострадали

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 20 января. /ТАСС/. Автоавария с участием грузовика и рейсового автобуса произошла в Комсомольском районе Хабаровского края. Предварительно, в результате ДТП пострадал водитель грузовой машины, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

"По предварительным данным, в районе села Пивань столкнулись рейсовый пассажирский автобус и грузовик. Пассажиры автобуса предварительно не пострадали, водитель грузовика получил травмы", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, на место выехали сотрудники Госавтоинспекции.