В Чили число погибших из-за пожаров достигло 19

Пострадали более 1,5 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Jose Luis Saavedra

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 января. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек погибли в результате лесных пожаров на юге Чили. Об этом сообщил 19 января министр внутренних дел страны Альваро Элисальде.

"К сегодняшнему дню у нас есть информация о 19 погибших, 630 человек были размещены во временных убежищах", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале Национальной службы по борьбе со стихийными бедствиям.

Огонь уничтожил как минимум 325 домов. Число пострадавших жителей оценивается в более чем 1 500. В нескольких населенных пунктах была объявлена эвакуация. Национальная лесная корпорация Чили сообщила, что к вечеру понедельника пожарные продолжают борьбу с 31 очагом возгорания, в общей сложности пожарами охвачены более 32,6 тыс. га.

Сильные пожары начались 17 января на фоне сухой и жаркой погоды. Самые серьезные очаги возгорания зафиксированы в регионах Био-Био и Ньюбле, в них было объявлено чрезвычайное положение.