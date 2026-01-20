Пляжи на севере Сиднея закрыли после нападений акул на людей

В полиции штата Новый Южный Уэльс сообщили еще об одном инциденте, после которого мужчину госпитализировали с ранами ног

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 20 января. /ТАСС/. Все городские пляжи на севере Сиднея закрыты для публики из-за высокой опасности нападения акул на человека. Об этом сообщила полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс.

"Все пляжи на северной стороне [Сиднея] закрыты до дальнейшего уведомления, и это решение будет пересматриваться на постоянной основе", - указывается в заявлении ведомства, выпущенном после третьего случая нападения акулы на человека. Оно произошло вечером 19 января на городском пляже Мэнли, расположенном на севере мегаполиса.

Также сообщается, что утром 20 января было зафиксировано четвертое за последние 48 часов нападение акулы на человека на побережье Нового Южного Уэльса. Инцидент произошел на пляже Пойнт-Пломер, расположенном на центральном побережье региона, в 400 км к северу от Сиднея. 39-летний мужчина был доставлен в больницу с резаными ранами ног после нападения хищника.

Ранее сообщалось о трех нападениях акул на людей в Сиднее, произошедших за 26 часов. Вечером 19 января на городском пляже Мэнли, расположенном на севере города, акула напала на 20-летнего мужчину, а за несколько часов до этого хищник пытался напасть на 11-летнего ребенка на пляже Ди-Уай. 18 января подросток стал жертвой нападения акулы на пляже Шарки-Бич на востоке мегаполиса.

В 2025 году в Австралии было официально зарегистрировано 20 нападений акул на людей. В пяти случаях пострадавшие погибли. В Сиднее и окрестностях хищники атаковали отдыхавших в 2025 году не менее пяти раз, в двух случаях инциденты завершились смертью человека. В сентябре 2025 года на пляже Лонг-Риф, расположенном на севере Сиднея, в результате нападения большой белой акулы погиб 57-летний серфер. В ноябре во время купания на загородном пляже погибла 25-летняя гражданка Швейцарии. Специалисты отмечают, что в 2025 году число атак хищников возросло из-за роста населения восточного побережья Австралии и популярности водных видов спорта.