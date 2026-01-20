В шести районах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Как сообщили губернатор Юрий Слюсарь, пострадавших и разрушений нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 января. /ТАСС/. Атака беспилотников отражена в шести районах Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

"Накануне вечером и минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки перехвачены и уничтожены БПЛА в шести районах - Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском, Тацинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал он.