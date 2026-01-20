В Приангарье из-за пожара на подстанции около 400 человек остались без света

Мэр Иркутского муниципального округа Леонид Фролов сообщил, что авария произошла из-за возросшего потребления электроэнергии, которое вызвали морозы в регионе

ИРКУТСК, 20 января. /ТАСС/. Около 400 жителей Марковского административного округа в Иркутской области остались без электроснабжения в сильный мороз из-за пожара на трансформаторной подстанции. Организован пункт временного размещения на 1,5 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале мэр Иркутского муниципального округа Леонид Фролов.

"Держу на контроле ситуацию в Марковском административном округе. Из-за пожара на трансформаторной подстанции жители остались без электричества. Возгорание зафиксировано в 03:20 20 января (22:20 мск 19 января - прим. ТАСС). Без света на данный момент остаются около 400 человек. Это жители мкр-на Парк Пушкино, дачного поселка "Ромашка", коттеджного поселка "Варежки", - написал Фролов.

Мэр округа сообщил, что авария произошла из-за возросшего потребления электроэнергии, которое вызвали морозы в регионе. Ночью с 19 на 20 января в округе возникла перегрузка на линии электропередачи. "На месте работают 10 специалистов "Южных электрических сетей", четыре единицы техники, дополнительно приехала бригада для прокладки кабеля", - пояснил Фролов.

Администрация Иркутского округа организовала пункт временного размещения в Марковской средней общеобразовательной школе. В нем могут разместиться до 1,5 тыс. человек.

По данным Иркутского УГМС, в регионе установились сильные морозы. Температура воздуха днем доходила до минус 40 градусов. 20 января днем местами будет до минус 37 градусов, небольшой ветер.