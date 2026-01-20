В Хабаровском крае в ДТП погибли три человека

Еще пятеро пострадали

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 20 января. /ТАСС/. Автоавария с участием двух автомобилей в Ванинском районе Хабаровского края унесла жизни трех человек. Еще пятеро получили травмы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, утром 20 января в районе 34 км автодороги Советская Гавань - Ванино водитель Toyota Camry допустил неконтролируемый занос в поворот и столкнулся со встречной Toyota Prius.

"В результате происшествия водитель Toyota Camry и два его пассажира скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Во встречной Toyota Prius находились пять человек, все получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства устанавливаются, проезд в месте ДТП затруднен.