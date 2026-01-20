В Киеве после взрывов произошли перебои со светом и водой

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, объекты инфраструктуры переходят на автономный режим питания

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Перебои с электро- и водоснабжением фиксируют в Киеве после серии взрывов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, перебои наблюдаются на левом берегу Днепра. "На левом берегу столицы перебои со светом. Объекты социальной инфраструктуры переходят на автономный режим питания", - написал он в Telegram-канале. "На левом берегу города также перебои с водоснабжением", - позже добавил Кличко.

В ночь на 20 января в Киеве произошла серия взрывов. В украинской столице действует режим воздушной тревоги.