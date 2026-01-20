Житель Алтая получил 20 лет колонии за многолетнее насилие над дочерьми

Суд также постановил взыскать с мужчины по 300 тыс. рублей компенсации для каждой

БАРНАУЛ, 20 января. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Барнаула к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима за насилие над двумя несовершеннолетними дочерьми. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

"Осужденный более 18 лет проживал с супругой, с которой воспитывал шестерых детей. Мужчина на протяжении длительного времени за незначительные проступки истязал своих старших дочерей 2007 и 2009 года рождения: избивал руками, ногами и другими предметами по голове и телу, а также оставлял длительное время на коленях в углу, в котором была насыпана соль. Кроме того, с 2022 по 2024 год он совершал в отношении девочек преступления против половой неприкосновенности", - сообщили в ведомстве.

В СК добавили, что при этом мужчина угрожал дочерям убить их мать в случае, если они расскажут о произошедшем. Только спустя два года девочки решились рассказать о насилии. Мужчина признан виновным в истязании несовершеннолетних, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, а также неисполнении родителем своих обязанностей по воспитанию детей.

"Суд принял во внимание, приговорив подсудимого к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, в качестве возмещения морального вреда суд постановил взыскать с осужденного по 300 тыс. рублей компенсации для каждой из дочерей", - добавили в СК.