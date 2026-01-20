В Воронежской области отменили угрозу атаки БПЛА

По словам губернатора Александра Гусева, минувшей ночью над одним городским округом региона были обнаружены и уничтожены три БПЛА

ВОРОНЕЖ, 20 января. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА снят на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.

По словам губернатора, минувшей ночью дежурными силами ПВО над одним городским округом Воронежской области были обнаружены и уничтожены три БПЛА. "По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - сообщил глава региона.