Эксперт Лихачева: ограблению Лувра способствовал "инсайт" со стороны музея

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ограбление в Лувре 19 октября 2025 года не могло произойти без "инсайта" со стороны музейных работников. Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась российский музейный работник и искусствовед Елизавета Лихачева, комментируя опубликованные французским телеканалом TF1 кадры с камер видеонаблюдения в музее.

На видеозаписи, размещенной 18 января на сайте телеканала, зафиксировано, как после проникновения в помещение двух грабителей один из них вскрывает с помощью инструментов витрину, затем разбивает ее руками и достает драгоценности. Затем они разбивают еще одну витрину и также забирают украшения, складывая их в сумку, с которой впоследствии скрываются с места преступления. Как отмечает TF1, запечатленные действия длились четыре минуты.

"Почему им все-таки это удалось? Очевидно, что грабители тщательно к этому готовились; вероятно, был инсайт изнутри музея. Без этого, я думаю, ограбление было бы невозможно", - сказала она.

Отвечая на вопрос корреспондента о возможном сговоре сотрудников музея и грабителей, Лихачева уточнила: "Такое может быть, но скорее всего чуть ранее преступникам просто попался болтливый музейный работник".

Ограбление Лувра

19 октября 2025 года четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Вскрыв витрины в Галерее Аполлона, они похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых - корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1 354 бриллиантами, - выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в €88 млн. Прокурор Парижа Лор Беко допустила, что заказчиками могли быть иностранцы.

Расследованием этого ограбления занимаются более 100 следователей, однако никаких следов похищенного пока обнаружить не удалось. 25 октября двое подозреваемых были задержаны, один из них пытался вылететь в Алжир. Как сообщила Беко, во время допроса они "частично признали" свое участие в ограблении. В течение ноября было произведено еще несколько задержаний, к настоящему моменту все четверо предполагаемых непосредственных участников ограбления находятся под стражей. По предварительным данным, никто из них не относится к опытным грабителям и "не связан с верхушкой преступной иерархии".