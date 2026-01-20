В Омской области из-за бешенства введут карантин в двух поселениях

Очаги заболевания выявили в деревне Ротовка Русско-Полянского района и селе Астыровка Горьковского района

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 20 января. /ТАСС/. Карантин по бешенству будет введен в двух населенных пунктах Омской области после выявления очагов этого заболевания. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении ветеринарии региона.

Читайте также Почему необходима прививка от бешенства

"Очаги выявлены в деревне Ротовка (население более 300 человек - прим. ТАСС) Русско-Полянского района и селе Астыровка (более 800 человек - прим. ТАСС) Горьковского района. В поселениях вводится карантин. В обоих случаях бешенство выявлено у кошек", - сказали в управлении.

С начала года в Омской области выявлено пять очагов этого заболевания - три в Горьковском районе, по одному в Русско-Полянском и Называевском.

По словам начальника главного управления ветеринарии региона Владимира Плащенко, распространению бешенства способствуют небольшой снежный покров и оставление части урожая сельхозкультур под снегом. Это хорошая кормовая база для грызунов, которых, в свою очередь, едят лисы и енотовидные собаки, являющиеся основным природным резервуаров бешенства. Чем больше этих животных, тем больше случаев бешенства.

Бешенство - опасное заболевание, возбудителем которого является вирус, вызывающий специфический энцефалит (воспаление головного мозга) как у животных, так и у человека. На стадии клинических симптомов летальность составляет 100%.