В Новосибирске работникам детсада смягчили приговор по делу об истязании детей

Руководителю и воспитателю уменьшили срок на полгода

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Новосибирский областной суд пересмотрел приговор в отношении руководителя и воспитателя частного детсада "Маленький принц" за истязание детей. Каждой уменьшили срок на полгода, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Ранее Октябрьский районный суд Новосибирска признал обеих осужденных виновными в истязании малолетних воспитанников и в ненадлежащем исполнении обязанностей по их воспитанию, соединенном с жестоким обращением. Директору детсада было назначено 4,5 года лишения свободы, воспитателю - 3,5 года.

"Суд апелляционной инстанции в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности освободил от наказания по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Директор приговорена к четырем годам лишения свободы, а воспитатель - к трем годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Суд установил, что директор частного детского сада "Маленький принц" и воспитатель, испытывая ненависть к малолетним воспитанникам, избивали их. Кроме того, они высказывались в их адрес грубой нецензурной речью, чем причиняли психические страдания, а также существенный вред нравственному развитию.