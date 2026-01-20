Из-за атаки БПЛА на Брянск повреждены два дома и четыре автомобиля

По словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших нет

БРЯНСК, 20 января. /ТАСС/. Фасады и остекление в двух жилых домах, а также четыре автомобиля повреждены в Брянске из-за атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате отражения атаки в Фокинском районе города Брянска повреждены фасады и остекление в двух жилых домах, три грузовых и один легковой автомобиль", - написал он.

По словам губернатора, пострадавших нет. "После работы оперативных служб, комиссии по оценке ущерба проведут обследование поврежденного имущества", - отметил глава региона.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении девяти БПЛА над регионом.