Суд в Забайкалье признал молодежную организацию террористической

Движение было создано в 2019 году

ЧИТА, 20 января. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд признал неформальную молодежную организацию "Забайкальское левое объединение" (ЗЛО) террористической и запретил ее деятельность на территории Российской Федерации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд решил административно-исковое заявление удовлетворить, признать движение "Забайкальское левое объединение" террористической организацией и запретить его деятельность на территории РФ", - сообщила судья.

Ответчиками по уголовному делу выступили неофициальные лидеры организации Александр Снежков и Любовь Лизунова, которые в 2024 году были признаны виновными в вандализме, призывах к терроризму и экстремизму. Снежков был приговорен к 6 годам колонии, Лизунова - к 3,5 года. На момент задержания девушке было 16 лет, а молодому человеку - 19.

Согласно исковым требованиям, в деятельности "Забайкальского левого объединения" были выявлены признаки террористической организации. Движение было создано в 2019 году, однако не имело официальной регистрации в Министерстве юстиции РФ. Отмечается, что ЗЛО имеет собственную символику, а также страницы в соцсетях.

В ходе заседания Снежков исковые требования не признал. Он пояснил, что ЗЛО не было организацией или движением, не обладает структурой, уставом, не имеет герба или флага. По словам осужденного, созданные им сообщества во "ВКонтакте" и Telegram были лишь информационными ресурсами, в которых он делился своими мыслями.

Снежков подтвердил, что 27 сентября 2022 года модератор Telegram-канала Лизунова по его просьбе написала текст, который он затем опубликовал. Позднее Снежков, с его слов, эту публикацию удалил, поскольку осознал, что оправдывал террористическую деятельность, в том числе поджоги военкоматов. За это преступление они уже отбывают наказание. В суде Снежков и Лизунова отметили, что выступали против ненависти по национальным или религиозным признакам и не организовывали террористическую организацию.