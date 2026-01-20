В Киеве произошли взрывы

В городе объявлена воздушная тревога

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Очередные взрывы произошли в Киеве, сообщило украинское издание "Факты ICTV".

В ночь на вторник уже сообщалось о серии взрывов, после которых в городе наблюдаются перебои со светом и водой.

В Киеве объявлена воздушная тревога. Сирены также работают в 15 областях: Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской.