В гостинице в Москве у мужчины изъяли почти 1 кг кокаина

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции изъяли у мужчины брикет с почти 1 кг кокаина в гостиничном номере в Москве, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники ОНК УВД по СВАО при содействии коллег из ГУНК МВД России задержали подозреваемого - 43-летнего москвича", - сказал он.

Васенин рассказал, что в полицию обратился работник службы безопасности одной из гостиниц Северо-Восточного административного округа Москвы и сообщил о подозрительном госте. "При обыске гостиничного номера полицейские изъяли брикет с веществом массой более 994 граммов, которое, согласно исследованию, является кокаином", - добавил начальник пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 УК РФ. Задержанный арестован.