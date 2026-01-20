Число погибших от взрыва на заводе в КНР возросло до девяти
06:06
ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Число жертв взрыва на сталелитейном заводе во Внутренней Монголии (северный регион КНР) возросло до девяти человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
Прежде оно проинформировало о двух погибших и восьми пропавших без вести. Еще 84 человека получили травмы.
Спасатели продолжают поиски одного пропавшего. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
В воскресенье в 15:03 по местному времени (10:03 мск) на заводе компании Baogang United Steel в городе Баотоу взорвался резервуар с водой и паром. Причины ЧП выясняются, ведется следствие.