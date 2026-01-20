Болгария экстрадировала в РФ обвиняемого в мошенничестве на 11 млн рублей

В 2021 году злоумышленник и его сообщники распространили в интернете рекламу о продаже транспортных средств по низким ценам

Редакция сайта ТАСС

© BearFotos/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Россиянин, обвиняемый в мошенничестве на 11 млн рублей при продаже автомобилей, экстрадирован из Болгарии в РФ. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Софии представители правоохранительных органов Республики Болгария передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России гражданина Российской Федерации. В нашей стране он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере", - сказала она.

По словам Волк, в 2021 году злоумышленник и его сообщники распространили в интернете рекламу о продаже транспортных средств по низким ценам. Потерпевшие вносили предоплату, после чего с ними заключали договор купли-продажи, в котором стоимость автомобилей была гораздо выше ранее предложенной. Таким образом 21 потерпевшему причинен ущерб на общую сумму свыше 11 млн рублей. Возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвиняемый был арестован, но скрылся за пределами РФ и по инициативе столичной полиции был объявлен в международный розыск.

В апреле 2025 года разыскиваемый был задержан за рубежом. "Благодаря взаимодействию НЦБ Интерпола МВД России с правоохранительными органами Болгарии по каналам Интерпола согласована передача фигуранта российской стороне для привлечения к уголовной ответственности", - подытожила Волк.