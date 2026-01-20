ВС признал законным заочный приговор Лазаревой за оправдание терроризма

Телеведущую ранее заочно приговорили к 6,5 года колонии

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Верховный суд России признал законным решение приговорить телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) к 6,5 года заочно по делу об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд рассмотрел жалобу на приговор Лазаревой и оставил решение первой инстанции без изменения", - говорится в сообщении.

Ранее Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу о пропаганде терроризма. Лазарева была заочно арестована по этому делу и находится в международном розыске. Вину она не признала.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщали ТАСС, что Лазарева 14 августа 2023 года, находясь за пределами Российской Федерации, во время интервью на канале одного из видеохостингов в интернете "публично заявила о допустимости осуществления террористических атак на города Российской Федерации с использованием беспилотных летательных аппаратов, совершив публичное оправдание терроризма".

Лазарева также заочно осуждена по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). За это преступление суд добавил ей полгода к наказанию по делу об оправдании терроризма.