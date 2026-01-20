Обвиняемым в получении взяток от журналистов Baza продлили домашний арест

Все три фигуранта уволены из правоохранительных структур

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 20 марта домашний арест экс-начальнику дежурной части УМВД Краснодара Александру Аблаеву, бывшему старшему оперуполномоченному уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по Белгороду Александру Селиванову и экс-оперуполномоченному отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергею Ковалеву, обвиняемым в получении взяток от журналистов телеграм-канала Baza и в превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Читайте также Что известно о деле в отношении журналистов Baza

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя о продлении домашнего ареста Аблаеву, Селиванову и Ковалеву до 20 марта 2026 года", - сказано в судебном документе.

В октябре 2025 года суд изменил обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Все три фигуранта уволены из правоохранительных структур.

По данным следствия, полицейские получали взятки от главного редактора Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой за информацию для публикаций в Telegram. Сотрудники МВД признали вину и активно сотрудничают со следствием.

В сентябре Замоскворецкий суд Москвы отправил журналистов под домашний арест сроком до 20 октября. Трифонову и Лукьяновой разрешено общаться только со следователем, адвокатом и близкими родственниками. Трифонов и Лукьянова написали явку с повинной и полностью раскаялись.