ВСУ девять раз атаковали Запорожскую область за сутки

Пострадали три человека

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки девять раз атаковали населенные пункты Запорожской области, пострадали три мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

"За прошедшие сутки противник осуществил девять атак по населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, есть пострадавшие. В результате удара БПЛА противника по автомобильной дороге вблизи села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа пострадал парень 2003 года рождения, также в результате атаки беспилотника пострадал мужчина 1963 года рождения - специалист теплосети. В районе города Васильевки серьезно ранен мужчина 1961 года рождения, передвигавшийся на своем автомобиле", - написал он.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Помимо Васильевского муниципального округа, целенаправленные атаки были предприняты на Михайловский и Каменско-Днепровский округа", - написал глава.

В регионе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.