На Алтае рассмотрят апелляцию на приговор маньяку Манишину

Рассмотрение жалобы назначили на 19 февраля в 3:00 мск

БАРНАУЛ, 20 января. /ТАСС/. Алтайский краевой суд 19 февраля рассмотрит жалобу адвоката маньяка Виталия Манишина, приговоренного к 25 годам лишения свободы за убийство 11 женщин. Это следует из картотеки суда.

Апелляционная жалоба стороны защиты Манишина была подана в октябре 2025 года, в Алтайский краевой суд она поступила 20 января. Ранее сообщалось, что адвокат просит оправдать осужденного, сторона защиты не согласна с решением суда. Рассмотрение жалобы назначено на 19 февраля в 7:00 (3:00 мск).

В ноябре 2025 года родственник одной из жертв "политеховского маньяка" также подал апелляционную жалобу на решение Калманского суда Алтайского края. В ней он просит ужесточить наказание осужденному. Дата рассмотрения этой жалобы еще не назначена.

О деле Манишина

1 октября 2025 года Калманский районный суд Алтайского края приговорил Манишина к максимальному сроку заключения - 25 годам лишения свободы, первые 7 лет из которых он должен отбывать в тюрьме. Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, установлена причастность Манишина к 11 убийствам, совершенным в период с 1989 по 2000 год в Алтайском крае. В ходе допросов и проверок показаний на месте он подробно рассказал о своих деяниях и показал, где спрятал тела потерпевших.

Еще в 1989 году Манишин, являясь студентом, попытался изнасиловать свою первую жертву, 17-летнюю девушку, которую впоследствии убил. Долгое время это убийство оставалось нераскрытым, но в мае 2023 года фигурант был задержан и заключен под стражу. В ходе следствия удалось установить причастность Манишина еще к 10 убийствам, совершенным в 1999 и 2000 годах.

Как рассказали в прокуратуре, следствие пришло к выводу, что обвиняемый под предлогом оказания помощи в поступлении в учебное заведение и обучении в нем, а также в решении вопросов, связанных с трудоустройством, знакомился с молодыми девушками в Барнауле, убеждал их следовать с ним на автомобиле в Калманский район, где насиловал и убивал их, а тела прятал в лесном массиве. По версии следствия, все жертвы, кроме одной женщины, так или иначе были связаны с Алтайским государственным техническим университетом. Когда следствие установило, что исчезновения и убийства связаны между собой, убийцу начали называть "политеховским маньяком".