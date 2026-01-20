Главреду Baza Трифонову продлили домашний арест

Аналогичное решение Замоскворецкий суд Москвы принял в отношении его коллеги продюсера Татьяны Лукьяновой

Редакция сайта ТАСС

Глеб Трифонов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест до 20 марта главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову и его коллеге продюсеру Татьяне Лукьяновой, обвиняемым в даче взяток группой лиц сотрудникам МВД. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Трифонову и Лукьяновой продлить домашний арест до 20 марта 2026 года", - сказано в судебном документе.

В сентябре 2025 года суд изменил журналистам содержание под стражей на домашний арест, удовлетворив ходатайство следователя, так как обвиняемые признали вину и стали активно содействовать расследованию уголовного дела. По данным следствия, Трифонов и Лукьянова передавали сотрудникам полиции денежные вознаграждения за служебную информацию для публикаций в Telegram-канале.

Три бывших сотрудника полиции из разных регионов, обвиняемые в получении взяток от журналистов Baza и в превышении должностных полномочий, находятся под домашним арестом. Они признали свою вину и раскаялись.