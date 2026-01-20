Тимуру Иванову продлили арест на три месяца

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Московский городской суд до 23 апреля продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову в рамках расследования уголовного дела о получении им двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок ареста в отношении обвиняемого Иванова Тимура Вадимовича на три месяца, то есть до 23 апреля 2026 года", - огласил постановление судья Дмитрий Гордеев. Защита после заседания заявила ТАСС, что обжалует продление стражи Иванову.

Судебное заседание вновь прошло в закрытом для СМИ и публики режиме по просьбе следователя, мотивировавшего свое ходатайство тайной предварительного следствия. Мосгорсуд позднее рассмотрит аналогичные ходатайства следствия о продлении ареста в отношении признавшего вину бизнесмена Александра Фомина и заключившего сделку со следствием о сотрудничестве предпринимателя Сергея Бородина.

Как сообщалось ранее, следствие по делу экс-замминистра завершено, а бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, которому расширили обвинение в получении взяток и незаконном обороте оружия, не признал вину ни по одному из пунктов вмененного ему обвинения. Защита Иванова заявляла ТАСС, что намерена доказать в суде его невиновность. Иванов находится под стражей почти два года, он был арестован в апреле 2024 года.

В окончательной редакции Иванову предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ).