В Алешках при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

В Голой Пристани после сброса взрывного устройства с дрона поврежден легковой автомобиль

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 20 января. /ТАСС/. Мужчина погиб в Алешках Херсонской области в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Мужчина 1966 года рождения погиб в результате удара БПЛА в Алешках. В Голой Пристани после сброса взрывного устройства с дрона поврежден легковой автомобиль, сгорел прицеп с бензином. В Каховке в результате атаки беспилотника поврежден газораспределительный пункт. Газоснабжение не нарушено", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо добавил, что обстрелам и ударам БПЛА также подверглись Васильевка, Виноградное, Геройское, Гладковка, Железный Порт, Забарино, Заплава, Казачьи Лагеря, Костогрызово, Коханы, Масловка, Нечаево, Новая Каховка, Новая Збурьевка, Подлесное, Покровка, Покровское, Раденск, Рыбальче, Солонцы и Старая Збурьевка.