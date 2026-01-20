Расследование дела начальника следственного изолятора на Украине завершили

Романа Чабаненко обвиняют в жестоком обращении с военнопленными

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника следственного изолятора на Украине, причастного к жестокому обращению с военнопленными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Военными следственными органами Следственного комитета РФ завершено расследование уголовного дела в отношении начальника следственного изолятора города Кропивницкий Кировоградской области, гражданина Украины Романа Чабаненко. Он обвиняется в жестоком обращении с военнопленными (ч. 1 ст. 356 УК РФ), а также в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. "а" ч. 3 ст. 111 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Чабаненко, являясь должностным лицом, в период с марта по август 2022 года, вопреки требованиям Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающим жестокое обращение, пытки и истязания, самостоятельно, а также совместно с подчиненными, систематически применял в отношении военнопленных физическое насилие. В результате его преступных действий пострадали 18 российских военнослужащих.

"По ходатайству военного следователя украинскому карателю заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Московский областной суд", - заключили в СК.