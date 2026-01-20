В Якутске на территории экспозиции военной техники погиб подросток

Предварительно, его придавило тяжелой подвижной металлической деталью

Редакция сайта ТАСС

© Прокуратура Республики Саха (Якутия)

ЯКУТСК, 20 января. /ТАСС/. В Якутске 16-летний подросток погиб на территории экспозиции военной техники парка "Россия - моя история", предварительно, его придавило тяжелой подвижной металлической деталью техники. Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев в своем Telegram-канале.

"Сегодня на территории экспозиции военной техники музея "Россия - моя история" случилось трагическое происшествие - погиб 16-летний подросток, учащийся одной из школ города. По предварительным данным, ребенка придавило тяжелой подвижной металлической деталью. На месте ЧП работают следственные органы", - написал Григорьев.

Он выразил глубокие соболезнования родителям погибшего ребенка.

"Обращаюсь ко всем родителям - не допускайте баловства и бесконтрольных игр детей на потенциально опасных объектах!" - добавил Григорьев.

Экспозиция открылась в 2025 году.

В следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

"Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - говорится в сообщении. - На месте происшествия следователями и следователями-криминалистами следственного управления проведен осмотр, изъяты предметы, имеющие значение для установления причин и обстоятельств произошедшего".

По делу назначены экспертизы, изучается соответствующая документация. Ход расследования контролируется руководством следственного управления, добавили в СК.

По данным пресс-службы прокуратуры Якутии, проводится проверка по факту происшествия. Предварительно установлено, что подросток 2009 года рождения проник внутрь танка через нижний люк, при падении одной из конструкций получил травму и умер на месте. Будет дана оценка причинам и условиям гибели ребенка, соблюдению законодательства об обеспечении безопасности при нахождении на территории исторического парка, действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц и другим вопросам.

Как сообщили в региональном Минобрнауки, на месте происшествия работают надзорные и правоохранительные органы. "Официальная информация о причинах и обстоятельствах произошедшего будет представлена по завершении всех оперативных мероприятий и служебной проверки", - добавили там.