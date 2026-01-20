В Шереметьево обнаружили незадекларированные украшения Cartier на 34 млн рублей

Как сообщили в ФТС, женщину остановили на зеленом коридоре в ходе выборочного контроля

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили незадекларированные ювелирные изделия Cartier на 34 млн рублей у пассажирки из Дубая. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Незадекларированные украшения ювелирного дома Cartier стоимостью 34 млн рублей обнаружили шереметьевские таможенники у 49-летней гражданки РФ, прибывшей из Дубая", - говорится в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, женщину остановили на зеленом коридоре в ходе выборочного контроля. В ручной клади пассажирки находились колье и браслет, упакованные в красные фирменные чехлы известного ювелирного дома.

"Экспертиза установила, что изделия оригинальные и изготовлены из золота 750-й пробы со вставками из бриллиантов, рубеллита, шпинеля, аквамарина, спессартина, альмандина, танзанита, рубина и сапфира", - сообщили в ФТС.

При этом сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 9,9 млн рублей. "Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в размере до пятисот тысяч рублей", - говорится в сообщении.