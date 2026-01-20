В горах Кабардино-Балкарии в 2025 году погибли 18 человек

Спасены 159, сообщили в МЧС

Редакция сайта ТАСС

© Денис Абрамов/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 20 января. /ТАСС/. Больше 120 спасательных операций провели сотрудники МЧС в горах Кабардино-Балкарской Республики (КБР) в 2025 году, спасены 159 человек, 18 погибли, рассказали на итоговой пресс-конференции в ГУ МЧС России по КБР, передает корреспондент ТАСС.

"В горах республики спасателями Эльбрусского поисково-спасательного отряда проведено 127 операций, спасены 159 человек, к сожалению, 18 человек погибли. Основная масса работ проводилась в сложнейших климатических условиях высокогорья", - сообщил журналистам временно исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по КБР Эльдар Хашхожев.

В 2024 году спасатели регионального управления МЧС провели 122 операции, 14 человек погибли.

На брифинге напомнили, что в зону реагирования Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России входит вся территория республики - это большая часть Кавказского хребта: семь из восьми российских пятитысячников. Специалисты обеспечивают безопасность населения и отдыхающих, в том числе туристских групп.

Всего же по горным туристическим маршрутам Кабардино-Балкарии в 2025 году прошли более 10 тыс. зарегистрированных в МЧС туристов и альпинистов. В Министерстве курортов и туризма КБР рассказали, что в прошедшем году регион посетили около двух миллионов туристов, что является абсолютным рекордом для республики.