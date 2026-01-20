В Буйнакском районе Дагестана в ДТП погиб человек

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 20 января. /ТАСС/. Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в Буйнакском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД республики.

"На автодороге Махачкала - Буйнакск - Леваши - В. Гуниб, в Буйнакском районе, 28-летний местный житель, управляя автомобилем Renault Logan, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Lada Vesta. В результате ДТП пассажир Renault Logan", 27-летний житель Махачкалы, от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия. Водитель и второй пассажир Renault Logan, 30-летний житель Махачкалы, а также 34-летний пассажир автомашины Lada Vesta доставлены в больницу", - говорится в сообщении.