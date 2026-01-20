С бывшего директора АО "Башспирт" взыскали более 230 млн рублей

Рауф Нугуманов сдал в аренду здание компании без конкурсных процедур

Редакция сайта ТАСС

УФА, 20 января. /ТАСС/. Кировский районный суд взыскал с бывшего директора АО "Башспирт" Рауфа Нугуманова ущерб в размере свыше 230 млн рублей, причиненный преступлением. Он сдал в аренду здание компании без конкурсных процедур, сообщили в пресс-службе суда.

Иск к Нугуманову подало АО "Башспирт"

"Истец просил суд взыскать с ответчика имущественный ущерб, причиненный преступлением, в размере более 237 млн рублей, в связи с тем что в 2019-2020 гг., вопреки требованиям Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ „О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц“ и антимонопольного законодательства, заключил договор аренды нежилого здания в Уфе с ООО "Образовательный центр "Пушкин" в обход конкурентных процедур по завышенной цене", - указано в сообщении.

С марта 2020-го по май 2024 года по этому договору аренды было получено более 85 млн рублей. Также общество понесло значительные расходы на работы по ремонту и приспособлению здания, услуги страхования и консалтинг. "Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме, с ответчика в пользу АО "Башспирт" взысканы в счет возмещения ущерба денежные средства в заявленном размере, а также государственная пошлина в размере 520 тыс. рублей, от уплаты которой истец был освобожден при обращении в суд с данным иском", - добавили в суде.

Решение не вступило в законную силу.