В Киеве объявили воздушную тревогу через минуту после отмены предыдущей

По информации официального ресурса для оповещения, в первый раз предупреждение действовало 23 минуты

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была повторно объявлена в Киеве спустя минуту после отмены предыдущей. По данным официального ресурса для оповещения, в первый раз предупреждение действовало 23 минуты.

Утром в Киеве уже объявлялась тревога, которая продолжалась почти четыре часа.

Также сирены работают в столичном регионе, Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.